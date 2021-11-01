Рекордная смертность от коронавируса в Армении

За минувшие сутки в Армении выявлено 1 232 новых случая коронавируса, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Таким образом, с начала пандемии в стране число подтвержденных случаев инфицирования достигло 310 629.

За последние 24 часа в стране скончались 68 человек, чьи тесты на COVID-19 показали положительный результат. Это стало самым высоким показателем в Армении за всю пандемию.

Отметим, что всего в стране от коронавируса умерли 7 746 человек.