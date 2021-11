Samsung и Лувр: жемчужины мирового искусства у вас в гостиной на экране The Frame

В сентябре компания Samsung Electronics заявила о подписании соглашения о партнерстве с Лувром, известным художественным музеем в Париже, с целью расширения подписки на произведения искусства в Art Store. По условиям сделки владельцы телевизоров Samsung The Frame теперь смогут увидеть около 40 известных произведений искусства из Лувра, в том числе знаменитую «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, прямо у себя дома. В подборку входят также такие шедевры, как «Брак в Кане Галилейской», «Венера Милосская», «Крылатая Победа Самофракии», а также снимки величественных галерей Лувра, его архитектуры и музейных территорий (пирамида Лувра, сад Тюильри и т. д.). Каждое произведение сопровождается краткой аннотацией с историей его создания. Контракт о сотрудничестве с Лувром, подписанный до 30 июня 2023 года, перенесет самый посещаемый музей мира в каждую гостиную на телеэкране Samsung The Frame.

The Frame отличается от других телевизоров своим уникальным дизайном, который любой может легко настроить под себя. Телевизор легко и просто адаптируется к любому интерьеру. Во включенном состоянии устройство работает, как обычный телевизор, а в выключенном превращается в настоящее произведение искусства. Фактически The Frame – это инновационный цифровой холст, отражающий индивидуальный стиль владельца. Модели The Frame 2021 года получили новые возможности персонализации, подходящие для любого помещения и интерьера, а также два стиля рамок: «Модерн» (доступна в белом, тиковом и коричневом цветах) и «Объемная» (доступна в белом и кирпично-красном цветах).

Абсолютно все в The Frame сделано таким образом, чтобы вы могли забыть, что на самом деле – это телевизор. Вне зависимости от того, висит ли он на стене или установлен на подставке-мольберте Studio Stand, телевизор выглядит как настоящий арт объект, без намека на электрический прибор. Благодаря специальному креплению No Gap Wall-mount его можно повесить вплотную к стене, чтобы добиться полного ощущения картины. А подключение к блоку One Connect с помощью единого полупрозрачного кабеля One Invisible Connection, объединяющего в себе все необходимые провода, в том числе питание дополняет данный образ.

Дополнительную информацию о телевизоре The Frame можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.