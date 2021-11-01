Samsung и Лувр: жемчужины мирового искусства у вас в гостиной на экране The Frame

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В сентябре компания Samsung Electronics заявила о подписании соглашения о партнерстве с Лувром, известным художественным музеем в Париже, с целью расширения подписки на произведения искусства в Art Store. По условиям сделки владельцы телевизоров Samsung The Frame теперь смогут увидеть около 40 известных произведений искусства из Лувра, в том числе знаменитую «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, прямо у себя дома. В подборку входят также такие шедевры, как «Брак в Кане Галилейской», «Венера Милосская», «Крылатая Победа Самофракии», а также снимки величественных галерей Лувра, его архитектуры и музейных территорий (пирамида Лувра, сад Тюильри и т. д.). Каждое произведение сопровождается краткой аннотацией с историей его создания. Контракт о сотрудничестве с Лувром, подписанный до 30 июня 2023 года, перенесет самый посещаемый музей мира в каждую гостиную на телеэкране Samsung The Frame.

«С тех пор как в 2017 году мы представили наше портфолио интерьерных телевизоров, мы сосредоточились на развитии Art Store и сотрудничаем со множеством партнеров. Вместе с The Frame мы хотим предложить пользователям нечто большее, чем просто телевизор. Поэтому каталог включает в себя работы сотен художников и охватывает самые разные периоды, от древних цивилизаций до современного искусства, - поясняет Вонджин Ли (Wonjin Lee), президент и руководитель отдела сервисного бизнеса в Samsung Electronics. - В этом году мы объединили усилия с одним из самых известных музеев мира, Лувром, чтобы пополнить нашу коллекцию и познакомить пользователей с его богатым наследием».

Так как новая коллекция состоит и из архитектурных пейзажей самого музея, у пользователей будет отличная возможность окунуться в невероятную магию самого музея. «Лувр – это место открытий, наполненное эмоциями и создающее потрясающую обстановку для знакомства с художественными шедеврами. Ежедневно любуясь у себя дома работами из его коллекции, а также снимками зданий, галерей и садов, вы сможете прочувствовать необычайную красоту этого музея», – прокомментировал Янн Ле Тухер (Yann Le Touher), руководитель отдела развития и лицензирования бренда и коммерческих партнерств Лувра. Art Store, который в настоящее время доступен только на Frame, предлагает более 1500 произведений искусства от примерно 600 художников из 42 стран, охватывающих все - от древнего искусства до современного искусства. Таким образом, каталог Art Store включает репродукции с качеством изображения 4K произведений искусства из музеев и галерей по всему миру, включая Музей Прадо в Мадриде, Музей Альбертина в Вене, Тейт Модерн в Лондоне, Музей Ван Гога в Амстердаме, Эрмитаж в Санкт-Петербурге и онлайн-галерею LUMAS.