Узнал, что она трансгендер, и перерезал ей горло

По факту убийства в Тбилиси иностранной трансгендерной женщины задержан 23-летний мужчина, говорится в заявлении МВД Грузии.

Сообщается, что В.Ц. (имя условное) нанес множественные ранения гражданке Таиланда, сотруднице одного из массажных салонов в Тбилиси, в результате чего та скончалась на месте. Обвиняемый также нанес телесные повреждения еще одной трансгендерной женщине, работавшей в том же салоне, а потом скрылся с места происшествия.

МВД сообщило, что расследование ведется по соответствующим статьям, которые предусматривают наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 15 лет.

По данным СМИ, инцидент произошел после того, как заказавший услугу клиент выяснил, что его обслуживает трансгендерная женщина. Он перерезал горло массажистке, а также ранил сотрудницу, которая пыталась оказать ей помощь.