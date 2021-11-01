Байден довел Америку до нищеты?

Американский сенатор-республиканец Рик Скотт раскритиковал работу президента США Джо Байдена на посту главы государства, назвав его катастрофой для страны, передает RT.

По словам сенатора, всего за девять месяцев на посту президента, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, Байден довел Америку до опасно низких показателей.

«В стране выросли цены почти на все. Американцы уже не могут сводить концы с концами. Пора президенту очнуться и прислушаться, пока США не подошли к полному экономическому краху», — заявил Скотт.