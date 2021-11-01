«Аллаху акбар! Францию возглавляет ИГИЛ»: новое нападение на полицию в Париже

В Париже неизвестный с криками «Аллаху акбар» напал на охранников, сообщает телеканал BFM.

Инцидент произошел в ночь на 2 ноября на вокзале Сен-Лазар, когда сотрудники службы безопасности вокзала подошли к мужчине без защитной маски. В ответ на требование надеть маску, он отказался, достал нож и сделал попытку напасть на охранников с криком «Аллаху акбар! Францию возглавляет ИГИЛ».

Охранники смогли отразить нападение, применив огнестрельное оружие против нападавшего. Мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии. Оказалось, что ранее он уже привлекался к ответственности за нападения и другие акты насилия.