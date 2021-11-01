Эрдоган выиграл суд с оппозиционером и раздал деньги студентам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выигравший иск на суде против главы председателя оппозиционной партии НРП Кемаля Кылычдарогу, передал 43 307 турецких лир, которые он получил за моральный ущерб, студентам университетов, сообщает TRT Haber.

Адвокат президента Хусейн Айдын сообщил, что Кылычдароглу сделал заявления, ущемляющее личные права Реджепа Тайипа Эрдогана, 6 февраля 2018 года, и по этому поводу был подан иск о компенсации. Однако оппозиционер подал апелляцию.

После отклонения апелляции Региональный суд Анкары принял решение взыскать с Кемаля Кылычдароглу в общей сложности 43 307 турецких лир (около 4500 долларов США).

Сообщается, что вся сумма была перечислена Эрдоганом в Фонд развития университетов для предоставления студентам в качестве стипендии.