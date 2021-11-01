Оппозиция Грузии анонсирует бессрочные акции протеста

Лидер крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия объявил о начале с 3 ноября серии протестных акций. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Мелия заявил, что 3 ноября в 17:00 по тбилисскому времени начнется акция в Батуми, возле здания правительства Аджарии. В 18:00 протестующие соберутся в Рустави возле тюрьмы, где находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, акции будут постоянными и не закончатся, пока цель не будет достигнута.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили также призвал своих сторонников к проведению акций протеста и пообещал им, что в случае освобождения из тюрьмы в течение десяти дней будут назначены досрочные парламентские выборы.

В Грузии 30 октября прошёл второй тур выборов в органы местного самоуправления. Почти везде больше всего голосов получила правящая партия «Грузинская мечта». Также кандидаты от этой партии победили на выборах мэров всех городов и муниципалитетов, кроме муниципалитета Цаленджиха. В оппозиции заявляют, что итоги голосования были «сфальсифицированы».