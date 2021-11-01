Турция закрыла пролив Дарданеллы из-за тумана
Судоходство в проливе Дарданеллы, соединяющем Мраморное море с Эгейским, приостановлено из-за сильного тумана, сообщает Anadolu.
Дирекция управления движением в проливе Дарданеллы уведомило капитанов судов о закрытии пролива для транзита судов в обоих направлениях.
Сообщается, что движение судов восстановится с ослаблением тумана.
Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти и зерна из черноморских портов. Их закрытие приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.