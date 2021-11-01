«Азербайджан заинтересован в покупке пакистанских истребителей JF-17 Thunder. Это является ключевым вопросом повестки дня», - заявил военный атташе посольства Азербайджана в Исламабаде Мехман Новрузов, передает Интерфакс.

Как отметил дипломат, ВВС Азербайджана прилагают серьезные усилия для модернизации своих средств, особенно истребителей, и в этом направлении осуществляется совместная работа с Пакистаном.

JF Thunder - истребитель-бомбардировщик совместной китайско-пакистанской разработки. В ВВС Китая самолёт имеет обозначение Chengdu FC-1 Xiaolong. Последняя модификация JF-17 стоит чуть более $25 млн.