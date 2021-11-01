В Барде мужчина открыл огонь из автомата Калашникова

В Бардинском районе произошел вооруженный инцидент. Стрелявший в воздух из автомата мужчина задержан, сообщили в пресс-службе МВД.

В отдел полиции района поступила информация о том, что 1 ноября около 20:00 в селе Мирзалибейли произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин открыл стрельбу.

Между жителем села А.Насировым и уроженцем Тертерского района А.Багировым началась ссора, во время которой А.Насиров ранил Багирова ножом в руку, после чего убежал.

А. Багиров, достав из багажника машины автомат, произвел выстрелы в воздух во дворе дома А.Насирова, а затем уехал.

Сотрудники полиции незамедлительно предприняли соответствующие меры.

В результате неотложных оперативно-разыскных мероприятий А.Багиров был задержан. У него был изъят автомат Калашникова, один магазин к нему и один патрон. При медицинском освидетельствовании было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, транспортировка или ношение огнестрельного оружия, его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) Уголовного кодекса АР.