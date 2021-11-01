Палестина во тьме: Израиль не прощает многомиллионный долг
Израиль не собирается прощать долг Палестинской Автономии перед государственной энергетической компанией, который достиг 400 миллионов шекелей (1,2 миллиона долларов США), передает Israel Hayom.
Сообщается, что долг возник по причине неспособности властей автономии собрать с населения платежи за потребленную электроэнергию.
Тем не менее в Израиле планируют вычитать в счет долга суммы из налоговых платежей, регулярно перечисляемых в Палестину.