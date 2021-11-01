По оценкам ЮНЕСКО, почти в 9 из 10 случаев виновным в убийстве сотрудников СМИ удается избежать наказания. Эти данные приводит Генеральный секретарь ООН в своем послании по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, сообщает Анадолу со ссылкой на пресс-службу ООН.

Глава ООН Антониу Гутерриш напоминает, что только в 2020 году, по данным ЮНЕСКО, в разных точках планеты за свою профессиональную деятельность были убиты 62 журналиста.

Многие из них погибли, освещая события в зонах конфликта. Однако в последние годы возросло число работников прессы, убитых за пределами зон конфликта. Во многих странах жизнь журналистов оказывается под угрозой просто потому, что они расследуют случаи коррупции, торговли людьми, нарушений прав человека или экологические проблемы, говорится в послании.

Глава ООН отмчает, что степень безнаказанности за преступления против сотрудников СМИ очень высока: «По данным ЮНЕСКО, почти в 9 из 10 случаев такие преступления остаются без наказания».

Кроме того, по его словам, журналисты сталкиваются с другими бесчисленными угрозами: от похищений, пыток и произвольных задержаний до кампаний по дезинформации и преследований, особенно в цифровой сфере. Особому риску насилия в интернете повергаются женщины-журналисты.

«Преступления против журналистов оказывают огромное влияние на общество в целом, поскольку мешают людям принимать взвешенные решения», – предупреждает Гутерриш.