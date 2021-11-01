11-летнюю жертву педофила поместили в приют
Социальный работник Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения совместно с психологами Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, оценив психосоциальное состояние 11-летней матери, родившей ребенка в результате изнасилования, приступили к ее реабилитации. Об этом заявил глава пресс-службы агентства Мурад Гашимов.
По его словам, в целях защиты интересов ребенка специалистами было принято решение о помещении матери с ребенком в государственный приют при Минтруда.
Сообщается, что реабилитация будет проводиться специалистами по соответствующей программе социально-психологической реабилитации. Предусматривается обеспечение социальных, психологических и других потребностей матери и ребенка. Социальная реабилитация будет осуществляться во взаимодействии с соответствующими госучреждениями.
Напомним, ранее в прокуратуру Имишлинского района из Центральной районной больницы поступила информация о том, что у 11-летней жительницы района диагностирована беременность. По факту в прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Следствием было установлено, что житель Имишлинского района 1978 г.р., предположительно, изнасиловал свою 11-летнюю падчерицу. Решением суда в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца. В настоящее время расследование продолжается.