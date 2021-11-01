11-летнюю жертву педофила поместили в приют

Социальный работник Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения совместно с психологами Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, оценив психосоциальное состояние 11-летней матери, родившей ребенка в результате изнасилования, приступили к ее реабилитации. Об этом заявил глава пресс-службы агентства Мурад Гашимов.

По его словам, в целях защиты интересов ребенка специалистами было принято решение о помещении матери с ребенком в государственный приют при Минтруда.