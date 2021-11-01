Турецкие военные обучают украинских моряков ФОТО
Сотрудники военно-морских сил Украины прошли обучение на турецком корвете.
Об этом говорится на странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.
«На нашем корвете TCG Kınalıada прошли военно-морскую стажировку сотрудники командования ВМС Украины», - говорится в сообщении.
TCG KINALIADA korvetimizde Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline “Donanma Stajı” eğitimi verildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/3LUXTp1gwz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 2, 2021