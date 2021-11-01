Турецкие военные обучают украинских моряков ФОТО

Сотрудники военно-морских сил Украины прошли обучение на турецком корвете.

Об этом говорится на странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

«На нашем корвете TCG Kınalıada прошли военно-морскую стажировку сотрудники командования ВМС Украины», - говорится в сообщении.