Страны, которые сейчас не рекомендуется посещать туристам

В семи популярных туристических странах Европы значительно ухудшилась ситуация по коронавирусу. В связи с этим Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) рекомендовал путешественникам воздержаться от их посещения. В целом можно констатировать, что новая волна ковида снова накрывает туризм.

В соответствии с данными, предоставленными ECDC, во всех странах, упомянутых ниже, за последние пару недель было выявлено более 500 случаев заражения ковидом на 100.000 населения. Как отметил Schengenvisainfo, по этой причине все они теперь признаны опасными и обозначены на карте ведомства темно-красным цветом. Это:

- Болгария

- Хорватия

- Эстония

- Латвия

- Литва

- Румыния

- Словения.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за предыдущие 24 часа Болгария сообщила о 5.178 новых случаях заражения, Хорватия – о 4.392, Литва – о 3.303, Словения – о 2.632, Латвия – о 2.758 и Эстония – о 1.679, передает tourprom.ru.

Впрочем, абсолютным лидером в антирейтинге заняла Румыния – в стране зарегистрирован самый высокий показатель из всех перечисленных выше стран. За предыдущие 24 часа страна ЕС сообщила о 12.474 новых случаях заболевания ковидом.