Специалист Минздрава рассказала, как бороться с депрессией из-за коронавируса

Эксперт-специалист Министерства здравоохранения Гюльнара Мусабекова отвечает на вопросы о влиянии пандемии на психику человека. П редставляем читателям это интервью.

- Какое влияние оказывает пандемия COVID-19 на психику человека?

- Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, естественно, оказывает негативное воздействие на психологическое состояние некоторых граждан. Так, при ковид, наряду с физиологическими нарушениями, могут развиваться и психологические проблемы.

Ограничительные меры, предпринятые в соответствии с рекомендациями ВОЗ по сдерживанию распространения вируса, изменили нашу повседневную жизнь: общеобразовательные школы были переведены на дистанционное обучение, временно приостановлена деятельность крупных торговых центров, кинотеатров и театров, перенесены спортивные мероприятия. Психологические последствия инфекции COVID-19 привели к возникновению у людей двух подходов к пандемии: одна группа – это лица, склонные к серьезным переживаниям по поводу коронавируса и риска заболеть, а другая группа отрицает COVID-19 и считает, что это обычная «простуда». Следует отметить, что подход второй группы людей более опасен, поскольку они не соблюдают необходимые меры самозащиты, тем самым способствуя ускорению распространения эпидемии.

- Какие психологические проблемы чаще всего вызывает пандемия COVID-19?

- Беспокойство и стресс, вызванные вышеупомянутыми причинами во время эпидемии COVID-19, могут усугубить их у людей с проблемами психического здоровья в предэпидемический период и привести к психологическим нарушениям у здоровых людей.

Наиболее распространены такие психические расстройства, как депрессия, паническое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, генерализованное тревожное расстройство и расстройство адаптации.

Лица, у которых ранее было диагностировано психическое расстройство и принимающие лекарства от данного заболевания, должны продолжать использовать это лекарство в течение. Другим гражданам в случае, если они столкнутся с серьезными психологическими проблемами, следует обратиться за профессиональной поддержкой.

- Могут ли психологические проблемы, возникшие во время пандемии, продолжаться и в постэпидемический период?

- Продление пандемии может привести к обострению психологических расстройств, возникших у некоторых граждан в этот период. Кроме того, пандемия способствует усилению негативных и пессимистических мыслей. По этой причине граждане должны учитывать, что этот процесс носит временный характер и пандемия рано или поздно закончится. При этом игнорирование рекомендаций по психическому здоровью может стать причиной возникновения серьезной психологической проблемы. В этой связи также очень важна роль членов семьи и социальной среды.

Постоянно переводить разговор в пессимистичное русло и исключительно на тему пандемии и негативов, которые она создает, нельзя, поскольку это будет оказывать отрицательное воздействие на психическое здоровье. Важно принять все необходимые защитные меры и сосредоточиться на дальнейшем, обычном для всех, постковидном будущем.

- Что делать, когда чувствуешь, что у тебя возникли психологические проблемы?

- Во избежание возникновения психологических проблем во время пандемии следует прибегать к таким мерам, как насыщенное времяпрепровождение дома, уделять внимание правильному питанию и физическим упражнениям, ежедневно выполнять работу, которая приносит вам душевное удовольствие и является значимой для вас. Кроме того, следует ограничить время, проводимое в социальных сетях и немного «отдохнуть» от новостей о COVID-19.

В случае, когда некоторые люди даже при соблюдении вышеуказанных мер не могут преодолеть свою тревогу, стресс, негативные и пессимистические мысли, очень важно для них обратиться за профессиональной помощью. Чем дольше откладывается решение проблемы с психическим здоровьем, тем сложнее становится процесс лечения.

Следует осознать, что во время пандемии не мы одни сталкиваемся с подобными проблемами.