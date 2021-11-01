Пассажир с коронавирусом умер в турецком самолете

Пассажир турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, который 25 октября нынешнего года летел рейсом Стамбул-Гамбург, был найден мертвым в своем кресле после приземления самолета, сообщает Bild.

Сообщается, что после вскрытия стало известно, что причиной смерти 51-летнего мужчина стал коронавирус.

Авиакомпания заявила, что он попал на борт самолета после того, как представил справку о вакцинации.

В компании также сообщили, что для посещения Германии из Турции не требуются результатов ПЦР-тестов, если у них есть справка о наличии двух доз вакцины.