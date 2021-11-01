Kapital Bank запустил Apple Pay в Азербайджане

Чтобы совершить платёж, достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая транзакция через Apple Pay надёжно защищена — пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С Apple Pay вы можете оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах.

Держатели карт Kapital Bank получили возможность пользоваться Apple Pay — безопасным, защищённым и конфиденциальным платёжным инструментом. Apple Pay позволяет делать оплаты, не прикасаясь к кнопкам платёжного терминала и не передавая карты и деньги из рук в руки. Безопасность каждой транзакции в Apple Pay обеспечена инновационными технологиями iPhone.

Настроить Apple Pay очень легко. Достаточно просто зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить кредитную или дебетовую карту Kapital Bank. Apple Pay готов к использованию, как только вы привязали карту к iPhone, Apple Watch или Mac. Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Для более подробной информации об Apple Pay перейдите по ссылке: http://www.apple.com/apple-pay/.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 21 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.