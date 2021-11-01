Эстонский министр отказалась от вакцины и подала в отставку

Министр культуры Эстонии Аннели Отт заявила о своей отставке после отказа от вакцинации, передает Интерфакс.

"Сегодня сложилась ситуация, когда человек с отрицательным тестом на коронавирус во многих местах не может попасть на работу. Я не думаю, что это правильно. Нам нужно найти решение, которое позволяло бы нам быть безопасными друг для друга, но у людей при этом оставались бы возможности ходить на работу. И это причины, по которым я решила, что как министр культуры не могу больше оставаться в этом правительстве", - сообщила Отт.

Отметим, что Отт была единственным членом правительства Эстонии, в адрес которой звучала критика из-за того, что она не была вакцинирована от коронавируса и из-за этого лишена возможности посещать многие важные мероприятия.