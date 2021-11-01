Российские врачи устали от COVID и хотят уволиться

Российские врачи, которые работают с больными COVID-19, заявляют о психологическом выгорании на работе и изъявляют желание уволиться, передает «Коммерсант».

Согласно данным опроса, проведенного приложением «Справочник врача», медики считают, что отношение общества к ним сильно изменилось по сравнению с началом пандемии.

Предполагается, что в обществе врачей перестали считать героями, а тяжелейшие условия труда в «красных зонах» воспринимаются как должное. Это в свою очередь оказывают негативное влияние на отношение медицинских работников к пациентам.

Сообщается, что среди врачей и медсестер, работающих с COVID-больными, только 12,6% говорят, что еще «полны сил» и «ходят на работу с интересом».

58,1% ответили, что «идут на работу с интересом, но в целом устали», 29,3% – «идут на работу без интереса». 27,7% врачей из «красных зон» и 31,9% работающих с ними медсестер признаются, что часто думают об увольнении или уже «близки к этому».