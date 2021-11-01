Растет число пользователей Nar 4G
Число пользователей 4G от Nar, стремящегося обеспечить своих абонентов бесперебойным и быстрым доступом в интернет, увеличилось за первые 9 месяцев 2021 года на 23%. На увеличение числа пользователей оказали влияние создание выгодных предложений, отвечающих потребностям абонентов, установка новых базовых станций в Баку и регионах, а также постоянная оптимизация сети.
Следует отметить, что 62% пользователей 4G мобильного оператора приходится на Баку, а 38% - на регионы.
Пользователи Nar 4G используют интернет-пакеты различных размеров на выгодных условиях, а также отдают свое предпочтение пакету «FULL», объединяющему в себе разговорные минуты внутри страны, больше интернета и бонусы. Отметим, что сеть Nar, насчитывающая более 8780 базовых станций, охватывает 99,9% населения страны и покрывает 90% ее территории.