Каково реальное число жертв COVID-19?

Согласно официальной статистике, в мире от осложнений, вызванных COVID-19, скончалось свыше 5 млн человек. Однако специалисты полагают, что жертв может быть намного больше, сообщает Euronews.

Отмечается, что цифра в 5 млн человек, определенная официальной статистикой, учитывает только тех, кто умер в больницах. При этом, по мнению экспертов, никто не говорит о тех, кто скончался от осложнений, вызванных вирусом, за пределами медицинских учреждений. Их число может превышать 15 миллионов.

Как утверждают эксперты, плачевная ситуация, в частности, складывается в беднейших странах. При этом наибольшее число смертей зафиксировано в США, Бразилии и Индии.