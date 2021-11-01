Кочарян заболел коронавирусом?

Суд общей юрисдикции Еревана отложил на неделю заседание по делу бывшего президента Роберта Кочаряна, который обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, из-за подозрений заражения бывшего лидера Армении коронавирусной инфекцией.

"...Кочарян не присутствует на судебном заседании из-за того, что сдал тест на выявление коронавируса. Ночью у него поднялась температура, также он контактировал с родственником, у которого позднее выявили коронавирусное заражение..." - отметил его адвокат Алумян.

В связи с этим заседание перенесено на 9 ноября.

Роберт Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, еще один фигурант по тому же делу, экс-вице-премьер Армен Геворкян, - в отмывании денег.