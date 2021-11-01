AzeRobot Education теперь и в Пиршаги

Состоялось открытие очередного филиала учебного центра AzeRobot education в поселке Пиршаги. Центр, расположенный на улице Ага Алиева, как и другие филиалы, отремонтирован на высоком уровне и оснащен новейшим оборудованием. Здесь будут предложены курсы по робототехнике и программированию на основе семи модулей. Также жителям поселка будут предложены курсы по дошкольной подготовке, иностранным языкам, шахматам, танцам, рисованию, гимнастике , а еще услуги логопеда и психолога.

Как и в других филиалах, и в этом обучение для детей шехидов и ветеранов Отечественной войны будет бесплатным.

В ходе открытия юным гостям из поселка Пиршаги были представлены пилотные (показательные) уроки по модулям робототехники: «I’m pilot», robomonte, foster, spike, юный инженер и другие. Пока дети участвовали в показательных занятиях, родителям была представлена подробная информация о цели нового учебного центра, планах, курсах, которые будут созданы в рамках проекта, тренингах и семинарах, которые будут проводиться.

Поскольку уроки робототехники не проводятся в средних школах, центр постарается помочь ученикам овладеть технологиями, робототехникой и программированием, которые являются важными потребностями века.

В поселке Пиршаги функционируют три общеобразовательные школы. Такой учебный центр в поселке откроет новые технические возможности для развития образования в регионах, что будет очень эффективно для общеобразовательных школ, детских домов, учителей и учащихся.

Из других регионов Азербайджана поступает много обращений об открытии филиалов в районах, поселках и селах. Большинство родителей хотят, чтобы их дети проводили свободное время в продуктивных занятиях, которые помогут им найти профессию в будущем. В связи с этим будут приложены усилия для открытия филиалов в других районах и населенных пунктах страны.