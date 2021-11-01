Плохо забытая история: проамериканские спецслужбы и чиновники вливаются в ИГИЛ новый поворот
Некоторые бывшие сотрудники подготовленной в США разведывательной службы Афганистана и бывшие военнослужащие специальных армейских подразделений вступили в афганский филиал террористической организации ИГИЛ.
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас...», - писал Екклесиаст еще в прошлом тысячелетии.
И был совершенно прав, ведь нечто подобное – перетекание силовиков в террористические структуры – происходило буквально на наших глазах, результатом чего стало появление «ИГИЛ аль-Багдади», которое за короткое время захватило часть территорий Ирака и Сирии, как картонную коробку смяв правительственные войска.
Как пишет The Wall Street Journal, сообщившее об этой тенденции, решение бывших афганских силовиков стало результатом того, что после вывода американских и других иностранных войск из Афганистана США фактически бросили своих подопечных на произвол судьбы, а захватившее власть радикальное движение «Талибан», хотя и обещало амнистию всем работавшим на свергнутое правительство, на самом деле проводит репрессии против них.
«Число перебежчиков, вступающих в террористическую группировку ИГИЛ, относительно невелико, но, как утверждают лидеры талибов, бывшие сотрудники службы безопасности Афганистана и знакомые перебежчиков, растет, - указывает издание. – Важно отметить, что эти новобранцы привносят в ИГИЛ критический опыт в области сбора разведданных и методов ведения войны, потенциально укрепляя способность радикальной организации оспаривать превосходство талибов».
Все повторяется. Кадровые офицеры армии и разведки Саддама подняли ИГИЛ на небывалые для террористической организации высоты, позволившие ей не просто захватить часть территорий, но и приступить к строительству там государственных институтов. У афганской «ИГ-Хорасан» появляются все шансы повторить этот успех, в чем ей, без всякого сомнения, помогут сохранившиеся элементы того ИГИЛ, которые далеко не разгромлены.
Афганские офицеры, судьба которых по-своему трагична - в своей стране они прокляты, американцами они забыты, приходят в «ИГ-Хорасан» не с пустым руками. Они приходят с опытом и информацией, наработанными за два десятка лет противостояния с талибами, они приходят с агентурой и оперативными наработками. Не вызывает сомнений, что вскоре в ряды «ИГ-Хорасан» вольются и бывшие чиновники, которые обучат боевиков правильному налогообложению и устройству местного самоуправления. И тогда борьба талибов с хорасановцами, которой от них требует международное сообщество, станет в разы сложнее.
Хотя уже и сейчас им крайне непросто. Как это обычно и бывает, после победы в стане победителей начинается раскол. Часть руководства «Талибана» может и хотела бы инклюзивного правительства, технически это не слишком сложно и затратно – больше прав женщинам и возвращение к работе чиновников администрации Гани, поскольку они имеют опыт госуправления.
Но как это объяснить рядовому талибу, которому 20 лет (двадцать - почти целое поколение!) внушали, что после победы все будет по-другому - ни прав женщин, ни технократов, ни того, кто работал на «марионеточное» правительство американских оккупантов. В конце концов молодое поколение талибов, испытав разочарование – не за то воевали, попросту перейдет в «ИГ-Хорасан». Именно поэтому официальный Кабул говорит, что сохранит хотя бы ниши от статуй в Бамиане – а местные талибы палят по ним из всего, что может стрелять.
В Афганистане сейчас хрупкое равновесие, когда ничто не решено и ничто не предопределено. Сложно, страшно и непонятно. Талибы не хотят нового кровавого хаоса для своей страны и постараются его предотвратить. Но вот хватит ли у них для этого сил – большой вопрос.