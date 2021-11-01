Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:25

Некоторые бывшие сотрудники подготовленной в США разведывательной службы Афганистана и бывшие военнослужащие специальных армейских подразделений вступили в афганский филиал террористической организации ИГИЛ. «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас...», - писал Екклесиаст еще в прошлом тысячелетии.

И был совершенно прав, ведь нечто подобное – перетекание силовиков в террористические структуры – происходило буквально на наших глазах, результатом чего стало появление «ИГИЛ аль-Багдади», которое за короткое время захватило часть территорий Ирака и Сирии, как картонную коробку смяв правительственные войска. Как пишет The Wall Street Journal, сообщившее об этой тенденции, решение бывших афганских силовиков стало результатом того, что после вывода американских и других иностранных войск из Афганистана США фактически бросили своих подопечных на произвол судьбы, а захватившее власть радикальное движение «Талибан», хотя и обещало амнистию всем работавшим на свергнутое правительство, на самом деле проводит репрессии против них. «Число перебежчиков, вступающих в террористическую группировку ИГИЛ, относительно невелико, но, как утверждают лидеры талибов, бывшие сотрудники службы безопасности Афганистана и знакомые перебежчиков, растет, - указывает издание. – Важно отметить, что эти новобранцы привносят в ИГИЛ критический опыт в области сбора разведданных и методов ведения войны, потенциально укрепляя способность радикальной организации оспаривать превосходство талибов». Все повторяется. Кадровые офицеры армии и разведки Саддама подняли ИГИЛ на небывалые для террористической организации высоты, позволившие ей не просто захватить часть территорий, но и приступить к строительству там государственных институтов. У афганской «ИГ-Хорасан» появляются все шансы повторить этот успех, в чем ей, без всякого сомнения, помогут сохранившиеся элементы того ИГИЛ, которые далеко не разгромлены.