Нацсовет по телевидению и радио предупредил телеканалы

В Национальном совете по телевидению и радио состоялась встреча с программными директорами телеканалов и руководителями новостных департаментов, на которой обсуждалось несоблюдение вопросов неприкосновенности личной жизни и норм профессиональной этики в эфире.

Поводом для обсуждений стало нарушение указанных норм в последние дни на телеканалах в связи с подвергшейся сексуальному насилию 11-летней девочкой, родившей ребенка.

Председатель НСТР Исмет Саттаров отметил, что открытое распространение в эфире информации о личности несовершеннолетних в связи с различными преступными деяниями недопустимо с точки зрения профессиональной этики.

В Кодексе профессиональной этики журналистов Азербайджана и других стран подчеркивается, что, если дети подверглись сексуальному насилию или совершили преступление, то в СМИ должна быть сохранена их анонимность. Нельзя показывать их лица, надо представлять детей под условными именами и фамилиями, необходимо также принять меры для того, чтобы жертву насилия не узнали.