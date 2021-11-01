Индия остановила совместный с Россией проект истребителя пятого поколения

Индия приостановила участие в программе создания первого индийского истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на основе российского Су-57. Об этом в интервью РБК заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По словам Шугаева, на сегодняшний день самолет находится в опытно-боевой эксплуатации.

Он отметил, что программа, запущенная в 2007 году, приостановлена «до момента принятия Су-57 российскими Вооруженными силами».