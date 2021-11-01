Ильхам Алиев - часто упоминаемая персона в российских телеграм-каналах

Фонд «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа», «Медиалогия» составил топ-100 по персональным упоминаниям в российских телеграм-каналах в октябре 2021 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, согласно данным, упоминался в октябре 7316 раз. С этим показателем глава государства занял 42-е место.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упоминался 17681 раз (13-е место). Чаще всего пользователи телеграм-каналов писали имя президента России - 320101 раз.

Топ-100:

1. (1-е место в сентябре) Путин Владимир 320101 упоминание

2. (4) Зеленский Владимир 52980

3. (5) Собянин Сергей 45747

4. (3) Навальный Алексей 44292

5. (-) Саакашвили Михаил 31508

6. (7) Мишустин Михаил 31021

7. (10) Песков Дмитрий 28571

8. (8) Лукашенко Александр 27945

9. (6) Байден Джозеф 27143

10. (49) Собчак Ксения 18305

11. (32) Бастрыкин Александр 18123

12. (43) Голикова Татьяна 17749

13. (15) Реджеп Эрдоган 17681

14. (2) Шойгу Сергей 17573

15. (16) Месси Лионель 17128

16. (23) Чемезов Сергей 16856

17. (20) Дерипаска Олег 14802

18. (37) Рашкин Валерий 14674

19. (11) Лавров Сергей 14381

20. (-) Муратов Дмитрий 14014

21 (21) Беглов Александр 13500

22 (13) Жириновский Владимир 13374

23 (9) Силуанов Антон 13258

24 (-) Цукерберг Марк 12097

25 (40) Володин Вячеслав 11070

26 (96) Новак Александр 10350

27 (-) Пересильд Юлия 9756

28 (55) Порошенко Петр 9700

29 (25) Рогозин Дмитрий 9550

30 (36) Куйвашев Евгений 9191

31 (-) Мантуров Денис 9189

32 (19) Меркель Ангела 9188

33 (34) Трамп Дональд 9088

34 (18) Воробьев Андрей 9065

35 (30) Моргенштерн (Валеев Алишер) 8930

36 (24) Захарова Мария 8495

37 (58) Симоньян Маргарита 8249

38 (39) Маск Илон 8130

39 (22) Карпин Валерий 8067

40 (73) Мурашко Михаил 8030

41 (-) Шипенко Клим 7653

42 (84) Ильхам Алиев 7316

43 (51) Дуров Павел 7255

44 (52) Дзюба Артем 7105

45 (-) Ракова Марина 6929

46 (-) Медведчук Виктор 6926

47 (87) Сечин Игорь 6792

48 (-) Патрушев Дмитрий 6754

49 (17) Зюганов Геннадий 6703

50 (50) Хуснуллин Марат 6673

51 (44) Кадыров Рамзан 6554

52 (71) Попова Анна 6350

53 (-) Савельев Сергей 5985

54 (14) Памфилова Элла 5910

55 (66) Матвиенко Валентина 5785

56 (65) Греф Герман 5678

57 (27) Николаев Айсен 5653

58 (74) Патриарх Кирилл 5590

59 (78) Хабиров Радий 5540

60 (46) Набиуллина Эльвира 5364

61 (26) Медведев Дмитрий 5350

62 (-) Поклонская Наталья 5236

63 (93) Нурмагомедов Хабиб 5231

64 (63) Миронов Сергей 5229

65 (79) Пашинян Никол 5223

66 (-) Емельяненко Федор 5141

67 (45) Макрон Эммануэль 5064

68 (-) Канделаки Тина 4945

69 (-) Комарова Наталья 4683

70 (72) Горбачев Михаил 4597

71 (57) Текслер Алексей 4514

72 (28) душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду 4508

73 (-) Болдуин Алек 4449

74 (48) Паслер Денис 4412

75 (-) Милохин Даня (Данила) 4294

76 (-) Лимаренко Валерий 4178

77 (70) Соболь Любовь 4081

78 (90) Аксенов Сергей 3989

79 (60) Чибис Андрей 3834

80 (-) Ракова Анастасия 3772

81 (38) Трутнев Юрий 3755

82 (41) Прилепин Захар 3755

83 (95) Гейтс Билл 3702

84 (83) Дрозденко Александр 3616

85 (-) Егоров Максим 3572

86 (59) Миллер Алексей 3531

87 (-) Абрамченко Виктория 3464

88 (-) Авдеев Александр 3413

89(54) Токаев Касым-Жомарт 3374

90 (42) Проценко Денис 3359

91 (-) Меликов Сергей 3339

92 (-) Бузова Ольга 3285

93 (-) Дудь Юрий 3260

94 (-) Усс Александр 3245

95 (-) Кожемяко Олег 3174

96 (64) Си Цзиньпин 3137

97 (81) Соловьев Владимир 3095

98 (88) Артюхов Дмитрий 3070

99 (-) Ведерников Михаил 3067

100 (-) Клычков Андрей 3055.

Топ-10 выбывших:

Зиничев Евгений (12)

Усик Александр (29)

Дегтярев Михаил (31)

Турчак Андрей (33)

Бекмансуров Тимур (35)

Алиханов Антон (47)

Венедиктов Алексей(53)

Бельмондо Жан-Поль (56)

Орлов Василий (61)

Чубайс Анатолий (62).