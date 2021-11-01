Ильхам Алиев - часто упоминаемая персона в российских телеграм-каналах
Фонд «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа», «Медиалогия» составил топ-100 по персональным упоминаниям в российских телеграм-каналах в октябре 2021 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, согласно данным, упоминался в октябре 7316 раз. С этим показателем глава государства занял 42-е место.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упоминался 17681 раз (13-е место). Чаще всего пользователи телеграм-каналов писали имя президента России - 320101 раз.
Топ-100:
1. (1-е место в сентябре) Путин Владимир 320101 упоминание
2. (4) Зеленский Владимир 52980
3. (5) Собянин Сергей 45747
4. (3) Навальный Алексей 44292
5. (-) Саакашвили Михаил 31508
6. (7) Мишустин Михаил 31021
7. (10) Песков Дмитрий 28571
8. (8) Лукашенко Александр 27945
9. (6) Байден Джозеф 27143
10. (49) Собчак Ксения 18305
11. (32) Бастрыкин Александр 18123
12. (43) Голикова Татьяна 17749
13. (15) Реджеп Эрдоган 17681
14. (2) Шойгу Сергей 17573
15. (16) Месси Лионель 17128
16. (23) Чемезов Сергей 16856
17. (20) Дерипаска Олег 14802
18. (37) Рашкин Валерий 14674
19. (11) Лавров Сергей 14381
20. (-) Муратов Дмитрий 14014
21 (21) Беглов Александр 13500
22 (13) Жириновский Владимир 13374
23 (9) Силуанов Антон 13258
24 (-) Цукерберг Марк 12097
25 (40) Володин Вячеслав 11070
26 (96) Новак Александр 10350
27 (-) Пересильд Юлия 9756
28 (55) Порошенко Петр 9700
29 (25) Рогозин Дмитрий 9550
30 (36) Куйвашев Евгений 9191
31 (-) Мантуров Денис 9189
32 (19) Меркель Ангела 9188
33 (34) Трамп Дональд 9088
34 (18) Воробьев Андрей 9065
35 (30) Моргенштерн (Валеев Алишер) 8930
36 (24) Захарова Мария 8495
37 (58) Симоньян Маргарита 8249
38 (39) Маск Илон 8130
39 (22) Карпин Валерий 8067
40 (73) Мурашко Михаил 8030
41 (-) Шипенко Клим 7653
42 (84) Ильхам Алиев 7316
43 (51) Дуров Павел 7255
44 (52) Дзюба Артем 7105
45 (-) Ракова Марина 6929
46 (-) Медведчук Виктор 6926
47 (87) Сечин Игорь 6792
48 (-) Патрушев Дмитрий 6754
49 (17) Зюганов Геннадий 6703
50 (50) Хуснуллин Марат 6673
51 (44) Кадыров Рамзан 6554
52 (71) Попова Анна 6350
53 (-) Савельев Сергей 5985
54 (14) Памфилова Элла 5910
55 (66) Матвиенко Валентина 5785
56 (65) Греф Герман 5678
57 (27) Николаев Айсен 5653
58 (74) Патриарх Кирилл 5590
59 (78) Хабиров Радий 5540
60 (46) Набиуллина Эльвира 5364
61 (26) Медведев Дмитрий 5350
62 (-) Поклонская Наталья 5236
63 (93) Нурмагомедов Хабиб 5231
64 (63) Миронов Сергей 5229
65 (79) Пашинян Никол 5223
66 (-) Емельяненко Федор 5141
67 (45) Макрон Эммануэль 5064
68 (-) Канделаки Тина 4945
69 (-) Комарова Наталья 4683
70 (72) Горбачев Михаил 4597
71 (57) Текслер Алексей 4514
72 (28) душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду 4508
73 (-) Болдуин Алек 4449
74 (48) Паслер Денис 4412
75 (-) Милохин Даня (Данила) 4294
76 (-) Лимаренко Валерий 4178
77 (70) Соболь Любовь 4081
78 (90) Аксенов Сергей 3989
79 (60) Чибис Андрей 3834
80 (-) Ракова Анастасия 3772
81 (38) Трутнев Юрий 3755
82 (41) Прилепин Захар 3755
83 (95) Гейтс Билл 3702
84 (83) Дрозденко Александр 3616
85 (-) Егоров Максим 3572
86 (59) Миллер Алексей 3531
87 (-) Абрамченко Виктория 3464
88 (-) Авдеев Александр 3413
89(54) Токаев Касым-Жомарт 3374
90 (42) Проценко Денис 3359
91 (-) Меликов Сергей 3339
92 (-) Бузова Ольга 3285
93 (-) Дудь Юрий 3260
94 (-) Усс Александр 3245
95 (-) Кожемяко Олег 3174
96 (64) Си Цзиньпин 3137
97 (81) Соловьев Владимир 3095
98 (88) Артюхов Дмитрий 3070
99 (-) Ведерников Михаил 3067
100 (-) Клычков Андрей 3055.
Топ-10 выбывших:
Зиничев Евгений (12)
Усик Александр (29)
Дегтярев Михаил (31)
Турчак Андрей (33)
Бекмансуров Тимур (35)
Алиханов Антон (47)
Венедиктов Алексей(53)
Бельмондо Жан-Поль (56)
Орлов Василий (61)
Чубайс Анатолий (62).