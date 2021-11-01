Ильхам Алиев - часто упоминаемая персона в российских телеграм-каналах

Фонд «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа», «Медиалогия» составил топ-100 по персональным упоминаниям в российских телеграм-каналах в октябре 2021 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, согласно данным, упоминался в октябре 7316 раз. С этим показателем глава государства занял 42-е место.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упоминался 17681 раз (13-е место). Чаще всего пользователи телеграм-каналов писали имя президента России - 320101 раз.