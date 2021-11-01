Двух сестер-блогеров избили в Геранбое?

Сестры Айгюн и Афсана Гасановы, которые вели съемку в одном из парков Геранбойского района, утверждают, что были избиты сотрудниками полиции, передает Qafqazinfo.

Несколько дней назад сестры подготовили видеорепортаж об ужасном состоянии парка. По словам Айгюн Гасановой, после этого ее вызвали в отделение полиции Ходжалинского района, обошлись с ней грубо и разбили очки. Она также отметила, что после данного случая позвонила заместителю начальника по имени Рашад и предоставила аудиозапись разговора в полицейском участке.

Однако главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов назвал эти обвинения ложными, безосновательными и дискредитирующими полицию.

“21 октября 2021 года жители села Ашагы Агджакенд Геранбойского района Айгюн Гасанова и ее сестра Афсана Гасанова нарушили общественный порядок. В связи с этим в полиции Ходжалинского района было начато расследование и их вызвали в участок для дачи показаний. Однако сотрудники правоохранительных органов столкнулись с неадекватной реакцией сестер Гасановых, которые вдобавок не подчинились требованию полиции. Таким образом, информация об их избиении является безосновательной и дискредитирующей полицию”.

Отметим, что видеоролик вызвал широкое обсуждение в социальных сетях.