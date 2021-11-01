Эльхан Мамедов представил Ильхаму Алиеву новый стадион

Шемахинский городской стадион вместимостью 2 200 болельщиков будет иметь сертификат УЕФА второй категории. Это связано с тем, что на стадионе есть все возможности для проведения международных матчей. На этом стадионе могут проводиться матчи 1-го, 2-го и 3-го отборочных этапов клубных соревнований УЕФА, а также национальной сборной, команд всех возрастных категорий. 87 процентов финансовых средств на строительство стадиона было предоставлено УЕФА, 13 процентов - АФФА. В спортивном комплексе на территории стадиона построены спортивный зал для занятий дзюдо и видами борьбы, тренажерный зал. На территории стадиона созданы два мини-поля с искусственным покрытием и трибунами на 300 болельщиков.

На стадионе президент Ильхам Алиев забил гол в ворота.

А глава Исполнительной власти Шемахи Таир Мамедов рассказал главе государства, что башня Гюлюстан в Шемахе сканирована австрийским реставратором Эриком Пуммером при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Создана 3D модель частей башни, находящихся снаружи. В настоящее время там можно проводить серьезные исследовательские работы по реставрации.