Гражданскому населению запастись продуктами: указ правительства Китая
Правительство Китая издало новый указ, согласно которому населению необходимо запастись продовольствием на случай коронакризиса, сообщает Reuters.
По информации, в Китае значительно выросли цены на продукты питания из-за обрушившихся на страну сильных дождей.
Китайские пользователи соцсетей взволновались, что, мол, все это из-за напряженных отношений с Тайванем. Однако министерство торговли Китая поспешило успокоить граждан, заявив, что у данной директивы одна цель - как следует подготовить граждан к худшему варианту, чтобы те не были застигнуты врасплох неблагоприятными экономическими условиями.