Афганские нелегалы заблокировали работу аэропорта в Турции

Более 70 нелегальных мигрантов из Афганистана, из-за которых аэропорт города Адана на полтора часа перестал принимать и отправлять рейсы, были задержаны турецкой полицией. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Отмечается, что инцидент произошел утром, когда полицейские остановили недалеко от территории аэропорта для досмотра грузовик. В кузове находились 72 афганца без документов на въезд в Турцию.

Согласно информации, часть нелегалов попытались бежать и перелезли через забор территории аэропорта. Они выбежали на взлетно-посадочную полосу, по которой двигался только что совершивший посадку лайнер. Пилоты были вынуждены предпринять экстренное торможение.

Телеканал сообщает, что полиция задержала всех бежавших нелегалов.

