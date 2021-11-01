Фархад Мамедов, отдел информации 16:51

Недавно полученные спутниковые снимки подтверждают, что Россия снова концентрирует военную технику и войска на границе с Украиной. Как сообщает haqqin.az, нашумевшие фотоматериалы, сделанные коммерческим спутником Maxar Technologies, опубликовало влиятельное американское издание Politico. Сообщается, что весной 2021 года Россия также сосредоточила крупные группировки войск на границах Украины. На новых снимках показаны бронетанковые части, самоходные артиллерийские установки и множество другой военной техники, включая автомобили, в нескольких километрах от границы с Украиной, в том числе в районе города Ельня, недалеко от границы с Беларусью. Сообщается, что эти части, в том числе элитная 1-я гвардейская танковая дивизия ВС РФ, с конца сентября продвигаются к украинской границе.

Анализ, проведенный изданием Jane's Intelligence 1 ноября, показал, что 4-я танковая дивизия российской армии также сосредоточена вокруг городов Брянск и Курск. Дивизия оснащена танками Т-80У и самоходными артиллерийскими комплексами. Сообщается, что некоторые части 1-й гвардейской танковой дивизии также находятся в этом районе. Согласно анализу издания, танковая армия предназначена для ведения боевых действий на всех уровнях, в том числе и для масштабных атак. Эта танковое соединение оснащено самой современной техникой. Politico отмечает, что повторное размещение Россией войск на границе с Украиной началось как только активизировались дискуссии о членстве Украины в НАТО и состоялся визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев. В ходе этого визита Остин заявил, что Украина имеет право определять свою внешнюю политику и что США будут оказывать военную поддержку Киеву.

Параллельно с размещением российских войск на украинских границах нарастает напряженность и в Донбассе, где сепаратисты усилили артиллерийский обстрел позиций украинской армии. Вооруженные силы Украины соответственно реагируют на эти провокации и концентрируют свои войска на линии соприкосновения. Газета The Washington Post ранее сообщала со ссылкой на официальных лиц США и Европы, что Россия концентрирует войска на границах Украины. Газета писала и о спутниковых снимках, однако эти снимки не были опубликованы. Официальный представитель Пентагона полковник Антон Семелрот заявил журналистам: «Мы получили информацию о необычной активности России у границы с Украиной, но мы не знаем, каковы намерения России. Соединенные Штаты Америки поддерживают деэскалацию в регионе и дипломатическое решение конфликта на востоке Украины. Как мы уже ранее заявляли, наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима». Советник же Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан накануне заявил, что администрация Байдена внимательно следит за ситуацией вокруг Украины. Напомним, ранее некоторые российские СМИ также сообщали, что на границе с Украиной сосредоточены эшелоны бронетехники, а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». И как стало известно сегодня, распространились кадры, как от города Краснодар в направлении Украины движутся еще десятки российских танков. Судя по кадрам, железнодорожный эшелон с модернизированными танками Т-72Б покидает станцию Краснодар. Эти танки оснащены системой защиты от противотанковых ракет Javelin и ударных дронов.

Такую систему защиты начали устанавливать на российские танки после 44-дневной карабахской войны, конструкторы считают, что таким образом они смогут защитить танки от воздушных ударов дронов-смертников и противотанковых ракет. Согласно сообщению, железнодорожный эшелон с танками движется в сторону украинской границы. Ранее сообщалось, что украинская армия отправила на линию соприкосновения закупленные у США ракетные комплексы Javelin. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решительным образом опроверг информацию американской стороны и посоветовал не тратить время на знакомство с такими вбросами, как публикации о военной технике РФ «у границ Украины».