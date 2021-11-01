Отец, задушивший сына, получил 18 лет тюрьмы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное расследование по уголовному делу 29-летнего Вусала Алиева, обвинявшегося в удушении шестимесячного сына. Как сообщает haqqin.az, на заседании был оглашен приговор, согласно которому В.Алиев приговорен к 18 годам лишения свободы.

По словам В.Алиева, в день инцидента он был нетрезв. Нерадивый отец выразил сожаление, сказав, что совершил такое преступление неумышленно, будучи не в себе.

Отметим, что инцидент произошел 30 мая текущего года. В прокуратуру Бинагадинского района поступила информация о смерти шестимесячного Рузи Алиева. В ходе предварительного расследования возникли подозрения в том, что младенца убил его отец – Алиев Вюсал Гасан оглу.