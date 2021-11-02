Epoint.az – электронная коммерция для всех
Согласно последнему докладу Конференции ООН по торговле и развитию, пандемия стала настоящим катализатором электронной коммерции, значительно повлияв на общемировой рост интернет-продаж. Сегодня все больше компаний стремятся запустить собственные площадки для онлайн-торговли. Сделать электронную коммерцию доступной каждому предпринимателю в Азербайджане – такую цель перед собой поставили создатели новой платежной платформы Epoint.az. Прямо сейчас любой представитель бизнеса может зарегистрироваться на Epoint.az и начать продажи своих товаров и услуг посредством собственной полноценной онлайн-платформы.
Шаг навстречу успеху
В Азербайджане представлена инновационная разработка в области электронной коммерции – платёжная платформа Epoint.az. Проект реализован компанией Global Innovations, совместно с международной платежной компанией Visa и международной аудиторской компанией BDO.
Благодаря новой платформе, предприниматель или юридическое лицо, не выходя из дома или офиса, может расширить рынок сбыта, подключив свои продажи к системе электронной коммерции. Процесс регистрации на платформе занимает не более 3-х минут, после чего пользователь может начать продажи товаров и услуг, принимая платежи с любых банковских карт. Вырученные средства предприниматели смогут получать на свои бизнес-карты, открытые в банках Азербайджана.
Онлайн-платформа Epoint.az предназначена для увеличения и оптимизации продаж предпринимателей. Каждый предприниматель имеет широкий набор электронных инструментов для ведения онлайн продаж, аналитики своих клиентов и подробной отчетности по продажам.
Разработчики убеждены, что платформа позволит еще больше увеличить долю электронной коммерции на внутреннем рынке, а также будет способствовать поощрению выхода национальной продукции на зарубежные рынки. Благо в Азербайджане в рамках Государственной программы по расширению электронных платежей на 2018-2020 годы создана благоприятная среда для развития электронной коммерции, а объемы безналичных расчетов по картам в 2020 году по заявлениям Центрального банка страны уже достигли исторического максимума в 6,4 миллиарда манатов.
Всё и сразу
Проект Epoint.az направлен на поддержку развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане, а также ускорения цифровой трансформации как потребителей, так и предпринимателей, предлагающих свои услуги и товары.
При этом предприниматели получают целый ряд преимуществ, в числе которых:
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Электронная регистрация и подключение электронной коммерции в течение 3-х минут.
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Бесплатное автоматическое создание бизнес-страницы
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Безопасный прием оплат картами местных и зарубежных банков
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Повторяющиеся оплаты с сохраненными картами
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Сохранение бизнес-карт любого банка и перевод собранных средств 24/7
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Адаптация информации, необходимой для приема платежей, под каждого клиента
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Предоставление виджета для оплаты и размещение на других сайтах/ресурсах
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Реферальная программа
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Предоставление API-документации и подключение других платформ/мобильных приложений.
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Электронная отчетность, подробная статистика по продажам и по клиентам, возможность выгружать данные и обрабатывать их
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Электронные уведомления для продавцов и покупателей
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Электронные счёт-фактуры
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Платформа функционирует на азербайджанском, русском и английском языках и доступна для самой широкой аудитории покупателей.
Также в рамках сотрудничества компаний Global Innovations, Visa и BDO предпринимателям предоставляется возможность:
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Бесплатного подключения к платформе
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Бесплатного получения карты Visa Business и Visa Platinum Business от любого банка Азербайджана
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0% банковской комиссии со всех онлайн-продаж в первый месяц подключения.
Безопасность превыше всего
Компания Global Innovations будет расширять технические и бизнес возможности продукта для поддержки клиентов среднего и малого бизнеса, а также оцифровке их услуг.
Услуги онлайн-оплат покупателями и также выплаты на банковские карты продавцов предоставляются через B2B подключение агрегатора с эквайринговым хостом PASHA Bank. Epoint.az предоставляет возможность подключения любых веб и мобильных платформ через выделенный и защищенный API.
В рамках программы по увеличению безналичных платежей в стране международная платежная компания Visa и международная аудиторская компания BDO поддержали проект и предоставили возможность создать выгодные условия для подключения предпринимателей к платформе электронной коммерции.
Безопасность платформы и платежей обеспечивается с помощью cоблюдения стандартов безопасности 3D Secure (Visa Secure и MasterCard SecureCode) и сертификата EV SSL (GeoTrust).
Компания «Global Innovations», которая работает в сфере разработки и предоставления технологических решений в Азербайджане, не собирается останавливаться на достигнутом. Возможности платформы Epoint.az планируется расширять, разрабатывая дополнительные инновационные возможности для поддержки малого и среднего бизнеса в Азербайджане.
Компания «Global Innovations» – является первой финтех-компанией Азербайджана, которая получила «Стартап сертификат» от Министерства экономики и освобождена от налога на прибыль на протяжении следующих 3-х лет.
Официальный сайт - https://epoint.az/
Электронная почта: - [email protected]
Контактный номер – 070 242 99 66
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