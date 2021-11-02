Epoint.az – электронная коммерция для всех

09:10

Согласно последнему докладу Конференции ООН по торговле и развитию, пандемия стала настоящим катализатором электронной коммерции, значительно повлияв на общемировой рост интернет-продаж. Сегодня все больше компаний стремятся запустить собственные площадки для онлайн-торговли. Сделать электронную коммерцию доступной каждому предпринимателю в Азербайджане – такую цель перед собой поставили создатели новой платежной платформы Epoint.az. Прямо сейчас любой представитель бизнеса может зарегистрироваться на Epoint.az и начать продажи своих товаров и услуг посредством собственной полноценной онлайн-платформы.

Шаг навстречу успеху В Азербайджане представлена инновационная разработка в области электронной коммерции – платёжная платформа Epoint.az. Проект реализован компанией Global Innovations, совместно с международной платежной компанией Visa и международной аудиторской компанией BDO. Благодаря новой платформе, предприниматель или юридическое лицо, не выходя из дома или офиса, может расширить рынок сбыта, подключив свои продажи к системе электронной коммерции. Процесс регистрации на платформе занимает не более 3-х минут, после чего пользователь может начать продажи товаров и услуг, принимая платежи с любых банковских карт. Вырученные средства предприниматели смогут получать на свои бизнес-карты, открытые в банках Азербайджана. Онлайн-платформа Epoint.az предназначена для увеличения и оптимизации продаж предпринимателей. Каждый предприниматель имеет широкий набор электронных инструментов для ведения онлайн продаж, аналитики своих клиентов и подробной отчетности по продажам. Разработчики убеждены, что платформа позволит еще больше увеличить долю электронной коммерции на внутреннем рынке, а также будет способствовать поощрению выхода национальной продукции на зарубежные рынки. Благо в Азербайджане в рамках Государственной программы по расширению электронных платежей на 2018-2020 годы создана благоприятная среда для развития электронной коммерции, а объемы безналичных расчетов по картам в 2020 году по заявлениям Центрального банка страны уже достигли исторического максимума в 6,4 миллиарда манатов.

Всё и сразу Проект Epoint.az направлен на поддержку развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане, а также ускорения цифровой трансформации как потребителей, так и предпринимателей, предлагающих свои услуги и товары. При этом предприниматели получают целый ряд преимуществ, в числе которых: Электронная регистрация и подключение электронной коммерции в течение 3-х минут.

Бесплатное автоматическое создание бизнес-страницы

Безопасный прием оплат картами местных и зарубежных банков

Повторяющиеся оплаты с сохраненными картами

Сохранение бизнес-карт любого банка и перевод собранных средств 24/7

Адаптация информации, необходимой для приема платежей, под каждого клиента

Предоставление виджета для оплаты и размещение на других сайтах/ресурсах

Реферальная программа

Предоставление API-документации и подключение других платформ/мобильных приложений.

Электронная отчетность, подробная статистика по продажам и по клиентам, возможность выгружать данные и обрабатывать их

Электронные уведомления для продавцов и покупателей

Электронные счёт-фактуры

Платформа функционирует на азербайджанском, русском и английском языках и доступна для самой широкой аудитории покупателей. Также в рамках сотрудничества компаний Global Innovations, Visa и BDO предпринимателям предоставляется возможность: Бесплатного подключения к платформе Бесплатного получения карты Visa Business и Visa Platinum Business от любого банка Азербайджана

0% банковской комиссии со всех онлайн-продаж в первый месяц подключения.