Турция начала масштабные военные учения с участием ВМФ Азербайджана

Турция объявила о старте военно-морских учений «Восточный Акдениз-2021» в Средиземном море, в которых участвуют 35 кораблей ВМФ 10 стран и 5 тысяч человек личного состава. Об этом сообщает TRT Haber.

Отмечается, что основной целью учений является наблюдение за боевой готовностью турецкого военно-морского флота, а также патрульных самолетов, вертолетов и БПЛА.

Выступая на брифинге, высокопоставленный офицер ВМС Турции Джунейт Талайман отметил, что в учениях также принимает участие абордажное судно ВМФ Азербайджана.