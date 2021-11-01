Германия сообщила о рекордном числе мигрантов из Беларуси

За октябрь нынешнего года немецкая полиция зарегистрировала 5 285 мигрантов, незаконно въехавших в Германию из Беларуси, сообщает euronews.

Только за прошлые выходные на немецкой стороне границы с Польшей оказались 597 человек после незаконного попадания на территорию Европейского Союза через Беларусь. Большинство из них — граждане Ирака (391), а также Сирии (62), Ирана (52) и Афганистана (51).

Всего за текущий год немецкая полиция зафиксировала 7 832 несанкционированных пересечения границы, связанных с Беларусью.