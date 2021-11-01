Великобритания о криминальном капитале депутата Джаваншира Фейзиева

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) добивается ареста 15 миллионов фунтов стерлингов (почти 35 миллионов манатов – ред.), которые находятся на счетах членов семьи депутата Милли Меджлиса Джаваншира Фейзиева. Британский аналог ФБР считает, что эти деньги были отмыты через обширную систему денежных переводов.

Как сообщает Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), речь идет о деньгах, размещенных на счетах супруги, сына и племянника азербайджанского депутата. В частности, 7,86 миллиона фунтов из этой суммы принадлежат супруге Джаваншира Фейзиева Парване Фейзиевой, 6,4 миллиона фунтов – его сыну Орхану и чуть более миллиона фунтов – племяннику депутата Эльману.

Важно отметить, что ни депутату Фейзиеву, ни членам его семьи пока не представлены обвинения в совершении какого-либо преступления. Но накануне в ходе гражданского разбирательства представитель NCA представил в суд подробный анализ переводов, чтобы доказать, что деньги прошли через так называемый «азербайджанский ландромат».

Агентство утверждает, что источник этих денежных средств «не может быть законным», так как они были вывезены из Азербайджана через несколько подставных компаний, которые использовали поддельные документы для сокрытия своего происхождения.

«Коррупция, кража, мошенничество и отмывание денег являются вероятным объяснением», — утверждает NCA.

В то же время представитель семьи Фейзиевых направил в британские СМИ заявление, в котором он «категорически опровергает дело NCA» и называет его ошибочным. Фейзиевы настаивают на том, что NCA не предоставило никаких существенных доказательств, что деньги имеют преступное происхождение. Они заявили, что верят в британскую систему правосудия и с нетерпением ждут, что заявление NCA будет отклонено как необоснованное.