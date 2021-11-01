Это касается и азербайджанцев: отпечатки пальцев у мигрантов

У иностранных граждан, прибывающих в Россию на срок более 90 дней, а также трудовых мигрантов могут начать брать отпечатки пальцев. Об этом стало известно 2 ноября из законопроекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.

Отметим, что вчера председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что необходимо ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.