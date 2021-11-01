Экс-премьер Польши: Угроза "агрессии России" против Польши преувеличена

Угроза "агрессии России" против Польши сильно преувеличена. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши, депутат Европарламента Влодзимеж Цимошевич в эфире портала Wirtualna Polska.

Он также отметил, что планы властей Польши увеличить численность армии до 300 тыс. солдат абсурдны: "Не считая Турции и США, такой большой армии нет во всем Североатлантическом альянсе".

Цимошевич, однако, добавил, что ситуация с безопасностью в Европе хуже, чем она была 10 лет назад.