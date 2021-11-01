Известному азербайджанскому бизнесмену запретили выезд из страны

Азербайджанскому бизнесмену Басрату Аббаслы, руководителю строительной компании "Констра", запрещен выезд из страны.

Иск в отношении Аббаслы был подан со стороны Главного управления локальных доходов города Баку.

Бакинский коммерческий суд вынес в отношении ответчика решение об ограничении выезда за пределы страны.

Компания "Констра" имеет налоговую задолженность в размере 73 тысячи манатов.

Отметим, что Б.Аббаслы является сыном бывшего руководителя отдела аудита государственных инвестиций Счетной палаты Бахрама Аббаслы.