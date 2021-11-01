Известному азербайджанскому бизнесмену запретили выезд из страны
Азербайджанскому бизнесмену Басрату Аббаслы, руководителю строительной компании "Констра", запрещен выезд из страны.
Иск в отношении Аббаслы был подан со стороны Главного управления локальных доходов города Баку.
Бакинский коммерческий суд вынес в отношении ответчика решение об ограничении выезда за пределы страны.
Компания "Констра" имеет налоговую задолженность в размере 73 тысячи манатов.
Отметим, что Б.Аббаслы является сыном бывшего руководителя отдела аудита государственных инвестиций Счетной палаты Бахрама Аббаслы.