Саакашвили из тюрьмы предвещает новую волну

«В условиях моего освобождения из тюрьмы, даю вам слово, что мы добьемся досрочных выборов максимум за 10 дней», - говорится в письме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, передает Interpressnews.ge.

Экс-президент сообщил, что практически все депутаты из оппозиции готовы выйти из парламента, сложив мандаты, но призвал пока не делать этого.

“Я уверен, что поднимется волна, которая заставит Иванишвили назначить досрочные выборы, но для этого нужны наши представители в парламенте. Я уверен, что максимум через 10 дней мы назначим внеочередные выборы и положим Иванишвили на лопатки. Сейчас нам нужно широкое общественное единство, каждый несломленный человек имеет большое значение. Наша сила сейчас в единстве, а рецепт победы - в многочисленности и неустанности», - написал Саакашвили.