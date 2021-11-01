Google и Youtube против Беларуси
Google заблокировал аккаунт и привязанный к нему Youtube-канал Следственного комитета Беларуси из-за санкций в отношении белорусских чиновников и организаций, сообщает «Белта».
Восстановить их уже не получится.
По словам представителя белорусского СК Юлии Гончаровой, на канал было подписано более 23 тыс. пользователей, там «находились сотни видеоматериалов», в том числе ролики о «международном взаимодействии с ФБР» и «компанией Visa по вопросам хищения с банковских карт граждан», некоторые из них посмотрели больше миллиона раз.