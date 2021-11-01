В Северной Осетии в возрасте 105 лет скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в социальной сети Facebook.

«Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории», - говорится в сообщении.

Как отмечают “Известия”, Марзоев принимал участие в освобождении Кавказа, воевал в Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии и Югославии. Победу встретил в Австрии. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945».