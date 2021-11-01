Охрана президента ЦАР обстреляла миротворцев ООН

Автобус, который перевозил миротворческую миссию ООН на территории Центрально-Африканской Республики, подвергся обстрелу со стороны охранников президента ЦАР. В результате инцидента ранения получили порядка 10 военнослужащих Египта, которые находились в составе делегации, состояние двоих оценивается как тяжелое, сообщает пресс-служба миротворческой миссии ООН в ЦАР.

Отмечается, что охрана президента Центрально-Африканской Республики без предупреждения открыла огонь по автобусу с миротворцами ООН. При попытке покинуть место происшествия примерно в 120 метрах от президентской резиденции водитель автобуса также сбил женщину, которая тоже погибла.

Сообщается, что руководство ООН и власти республики начали переговоры о расследовании инцидента.