О чем говорили Лавров и Байрамов

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ряду вопросов.

В частности, стороны обсудили деятельность рабочей группы по реализации трехсторонних заявлений, в том числе по открытию коммуникаций, а также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе. Кроме того, министры в ходе телефонного разговора отметили важность развития платформы сотрудничества в формате 3+3.