Состоялось заседание азербайджано-российской демаркационной комиссии

27-28 октября в российском городе Пятигорск состоялось десятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что на заседании были обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Азербайджаном и Россией, а также был утвержден план работы комиссии на 2022 год.

Очередное заседание комиссии планируется провести на территории Азербайджанской Республики. Сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.