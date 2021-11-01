VMF Natural Frequencies производит линейку ручных часов «Qarabağ Azərbaycandır», в которую входит коллекция «Время побед» - часы, на циферблате которых отмечены названия азербайджанских городов и даты их освобождения в ходе 44-дневной войны.

На эту тему ежедневно в эфир идут различные документальные и художественные фильмы, видеоролики, политико-идеологические передачи. AzTV также представляет фильмы и видеоклипы такой тематики.

Комментируя эту информацию, в ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" haqqin.az заявили, что в связи с годовщиной Отечественной войны вся эфирная политика телеканала посвящена именно героизму Азербайджанской армии под руководством Верховного Главнокомандующего, мужеству наших шехидов и славному боевому пути ветеранов.

В беседе с корреспондентом haqqin.az советник по стратегическому развитию и планированию группы компаний ANS Севда Гасанова заявила, что руководство телеканала потребовало убрать из ролика лозунг «Qarabağ Azərbaycandır», который в сюжете провозглашают солдаты азербайджанской армии, а также эпизод с часами, на циферблате которых указаны названия освобожденных городов.

«Однако мы в AzTV считаем, что каждый продукт, в особенности предназначенный для эфира в преддверии годовщины 44-дневной Отечественной войны, должен быть тщательно проанализирован. Слабые и проходные материалы нужно отсеивать, даже если это реклама.

Нужно сказать, что реклама - один из основных источников финансирования телеканалов и каждый телеканал заинтересован в ней, чтобы иметь прибыль. Однако из-за слабости представленного VMF рекламного видеоролика и в то же время его мультипликативного характера председатель телеканала не счел его приемлемым для эфира AzTV.

Было предложено, чтобы эта реклама шла в эфире телеканалов Mədəniyyət и İdman TV, но при условии, что главный лозунг Отечественной войны «Qarabağ Azərbaycandır» не будет так примитивно представлен на фоне часов.

Всем известно, что лозунг «Qarabağ Azərbaycandır» не является для нас обычным словосочетанием. Это девиз, много раз провозглашенный Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Это слова, которые говорили наши шехиды, когда бесстрашно бросались в бой. Эти слова для нас дороги и святы, как и сама Победа, и поэтому они не могут быть использованы на фоне каждого видео или фотографии. Все, кто внимательно посмотрит ролик, подготовленный компанией VMF, поймет, что этот лозунг нельзя использовать на фоне часов. Это выглядит примитивно и создает впечатление мультфильма. Поэтому вполне справедливо, что рекламный ролик не был допущен в эфир», - говорится в сообщении.

В AzTV также призвали рекламные компании быть внимательнее при сопоставлении даты Победы с рекламируемыми продуктами, чтобы не причинить ущерб исторической значимости этого события.