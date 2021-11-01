Ученые назвали еще одно опасное последствие коронавируса

Ученые из Германии, Испании, Франции и Великобритании выяснили, что COVID-19 может стать причиной инсультов, невротических припадков и даже психических расстройств, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience.

Специалисты выяснили, что коронавирус, путем атаки на сосуды, влияет на ткани головного мозга и разрушает их, в результате чего кислороду становится сложнее попадать в голову.

Проблемы неврологического характера наблюдаются у 84 процентов пациентов. Также у большого количества людей возникают инсульты и другие болезни сердечно-сосудистой системы.

Ученые выяснили, что коронавирус удаляет из эндотелиальных клеток белок NEMO, который нужен им для выживания. Из-за его отсутствия иммунитет начинает реагировать, запуская воспалительный процесс. В итоге в области мозга начинаются микроскопические кровотечения.