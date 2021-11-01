Продолжаются командно-штабные учения азербайджанской армии фото, видео
В соответствии с «планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 год» продолжаются командно-штабные учения частей и соединений.
Как сообщили haqqin.az в Минобороны Азербайджана, основными целями учений являются совершенствование взаимодействия соединений различных видов войск, достижение слаженности действий тактических и специальных групп, выполняющих отдельные задачи, обеспечение принятия командирами правильных решений и доведение их в течение короткого времени до подчиненных в соответствии с создавшимися боевыми условиями.